На Западе объяснили секрет успешного перехвата ВС России украинских «Фламинго»

MWM: ВС России успешно перехватили ракеты «Фламинго» благодаря самолетам А-50У

Вооруженные силы (ВС) России успешно перехватили украинские ракеты FP-5 («Фламинго») благодаря самолетам дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

По данным западного журнала, Воздушно-космические силы (ВКС) России использовали утром 5 июня самолет ДРЛОиУ А-50У, оснащенный современным радаром, для задач противовоздушной обороны (ПВО) — обнаружения ракет «Фламинго», пытавшихся ударить по регионам Поволжья. Издание пишет, что 5 июня благодаря самолету А-50У ВС России сбили более пяти ракет FP-5.

«Сообщений о попадании ракет не поступало, что свидетельствует об успешной операции противовоздушной обороны: группа крылатых ракет была перехвачена российскими средствами ПВО и истребителями при приближении к цели», — говорится в публикации.

По данным журнала, усовершенствованный вариант А-50У имеет на 15-20 процентов большую дальность полета, чем базовый, что позволяет ему оставаться в воздухе более девяти часов без дозаправки, а также радиотехнический комплекс «Шмель-2», который обеспечивает на 33 процента большую дальность обнаружения целей. «Таким образом, А-50У может отслеживать до 300 объектов и предоставлять цели до 40 сопровождающим боевым самолетам, тогда как первоначальный вариант мог отслеживать только 200 объектов и предоставлять данные только 20 самолетам», — пишет журнал.

Ранее Минобороны России в Telegram сообщило, что Вооруженные силы Украины попытались нанести комбинированный удар по России с применением ракет «Фламинго», систем HIMARS и беспилотников.