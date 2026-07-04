Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:13, 4 июля 2026Бывший СССР

ВСУ попытались нанести комбинированный удар по России

Минобороны РФ: ВСУ попытались нанести удар по России с применением «Фламинго» и HIMARS
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести комбинированный удар по России с применением ракет «Фламинго» и систем HIMARS и беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России в Telegram.

«Попытка Владимира Зеленского таким образом отвлечь внимание жителей Украины и зарубежных спонсоров от последствий российского удара 2 июля 2026 года по военным объектам в районе Киева и катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке Донецкой Народной Республики действиями российских сил и средств ПВО была сорвана», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе отражения удара российскими средствами ПВО было сбито 10 ракет «Фламинго», 9 реактивных снарядов HIMARS, а также 494 беспилотника.

Ранее в Минобороны сообщили, что операторы беспилотников ВС России поразили нефтебазу «Канцеровка» в Запорожской области в районе населенного пункта Высокогорное. Удар был нанесен беспилотниками «Герань-4» и «Гербера».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о взятии еще одного населенного пункта в ДНР

    В российском городе обезьяна напала на женщину с ребенком

    Песков одним словом ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа

    Стала известна дата следующих переговоров по Ирану

    В Германии выставлена на продажу уникальная 59-летняя Волга

    Минобороны рассказало об условиях новых ударов по Украине

    Путин утвердил меры поддержки для рынка топлива

    Россиянам дали советы для комфортной жизни на даче

    В сборной Эквадора высказались об угрозах со стороны мексиканских наркокартелей

    Стало известно о технических неисправностях подавшего сигнал бедствия самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok