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13:38, 4 июля 2026Бывший СССР

ВС России поразили нефтебазу в Запорожской области

Минобороны России: Операторы БПЛА поразили нефтебазу «Канцеровка» в Запорожской области
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)
СюжетМинобороны

Фото: Emergency Service of Ukraine / Reuters

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВС России поразили нефтебазу «Канцеровка» в Запорожской области в районе населенного пункта Высокогорное. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что удар был нанесен беспилотниками «Герань-4» и «Гербера». «В результате точных попаданий инфраструктура объекта серьезно повреждена», — заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны рассказали, что ВС РФ двумя дронами «Герань-4» поразили логистический центр в Запорожье, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранят беспилотники.

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