ВС России поразили нефтебазу в Запорожской области

Минобороны России: Операторы БПЛА поразили нефтебазу «Канцеровка» в Запорожской области

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВС России поразили нефтебазу «Канцеровка» в Запорожской области в районе населенного пункта Высокогорное. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что удар был нанесен беспилотниками «Герань-4» и «Гербера». «В результате точных попаданий инфраструктура объекта серьезно повреждена», — заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны рассказали, что ВС РФ двумя дронами «Герань-4» поразили логистический центр в Запорожье, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранят беспилотники.