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12:20, 4 июля 2026Бывший СССР

ВС России поразили логистический центр ВСУ в Запорожье

ВС РФ дронами «Герань-4» поразили логистический центр ВСУ в Запорожье
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России двумя дронами «Герань-4» поразили логистический центр в Запорожье, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранят беспилотники. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что был нанесен удар по логистическому центру, используемому украинскими боевиками для доставки и хранения БПЛА и их комплектующих в районе Запорожья.

ВС России нанесли удар по мощностям украинского оборонного предприятия «Генерал Черешня».

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине.

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