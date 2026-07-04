ВС России поразили логистический центр ВСУ в Запорожье

Вооруженные силы (ВС) России двумя дронами «Герань-4» поразили логистический центр в Запорожье, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранят беспилотники. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что был нанесен удар по логистическому центру, используемому украинскими боевиками для доставки и хранения БПЛА и их комплектующих в районе Запорожья.
ВС России нанесли удар по мощностям украинского оборонного предприятия «Генерал Черешня».
Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине.