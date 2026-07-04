ВС РФ дронами «Герань-4» поразили логистический центр ВСУ в Запорожье

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Вооруженные силы (ВС) России двумя дронами «Герань-4» поразили логистический центр в Запорожье, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранят беспилотники. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что был нанесен удар по логистическому центру, используемому украинскими боевиками для доставки и хранения БПЛА и их комплектующих в районе Запорожья.

ВС России нанесли удар по мощностям украинского оборонного предприятия «Генерал Черешня».

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине.