РИА Новости: Украинцы продают в интернете сухпайки армии Германии

Украинцы продают в интернете сухпайки армии Германии, предназначенные для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объявления на украинском маркетплейсе.

В частности, в сети имеются объявления о продаже немецкого сухого пайка, в который входит три основных блюда и дополнения. «Все есть на фото. Годен минимум до 31.08.2026», — говорится в сообщении. Отмечается, что набор продуктов имеет маркировку NATO Approved («Одобрено НАТО»). По словам автора объявления, данный сухпаек считается одним из лучших военных рационов в мире по качеству блюд, калорийности и разнообразию компонентов.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красным Лиманом получают просроченные сухпайки стран НАТО. По словам военного эксперта Андрея Марочко, «сроки годности всех сухпайков закончились минимум полгода назад, а то и больше».