Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:00, 7 июля 2026Бывший СССР

Украинцы распродают в интернете полученные от Германии сухпайки

РИА Новости: Украинцы продают в интернете сухпайки армии Германии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chris Radburn / Reuters

Украинцы продают в интернете сухпайки армии Германии, предназначенные для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объявления на украинском маркетплейсе.

В частности, в сети имеются объявления о продаже немецкого сухого пайка, в который входит три основных блюда и дополнения. «Все есть на фото. Годен минимум до 31.08.2026», — говорится в сообщении. Отмечается, что набор продуктов имеет маркировку NATO Approved («Одобрено НАТО»). По словам автора объявления, данный сухпаек считается одним из лучших военных рационов в мире по качеству блюд, калорийности и разнообразию компонентов.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красным Лиманом получают просроченные сухпайки стран НАТО. По словам военного эксперта Андрея Марочко, «сроки годности всех сухпайков закончились минимум полгода назад, а то и больше».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обрушился на Европу с обвинениями после удара ВС России по Киеву

    Девушка после родов заподозрила мужа в измене по неожиданной причине

    Ватка и Пуфик из Московского зоопарка вновь стали родителями

    Названы признаки идеального клиента БДСМ-госпожи

    На Западе объяснили секрет успешного перехвата ВС России украинских «Фламинго»

    Украинцы распродают в интернете полученные от Германии сухпайки

    Пленный боец ВСУ рассказал о ходивших в броне пожилых солдатах

    Раскрыты бесчеловечные способы ВСУ выманить жителей Энергодара из города

    Слуцкий раскритиковал заявление Стубба о поддержке НАТО атак на Россию

    Российский город вновь подвергся ракетной атаке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok