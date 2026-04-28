Марочко: ВСУ получают просроченные сухпайки из США и Германии

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красным Лиманом получают просроченные сухпайки стран НАТО. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

Он уточнил, что в основном при занятии украинских позиций на краснолиманском направлении российские военные находили большое количество упаковок из-под сухпайков производства Германии и США. По его словам, сброс провианта произошел на прошлой неделе, однако «сроки годности всех сухпайков закончились минимум полгода назад, а то и больше».

Ранее стало известно, что штурмовые подразделения 1-й отдельной танковой механизированной бригады ВСУ получают просроченную тушенку перед отправкой на позиции. Как пояснил источник в российских силовых структурах, это происходит из-за коррупционных схем на Украине.