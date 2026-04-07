07:49, 7 апреля 2026

Солдаты ВСУ получили просроченную тушенку

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chris Radburn / Reuters

Штурмовые подразделения 1-й отдельной танковой механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) получают просроченную тушенку перед отправкой на позиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Он отметил, что просроченные консервы собирают тыловики 1-й ОТМБр. Как пояснил собеседник агентства, это происходит из-за коррупционных схем на Украине. Он также добавил, что военнослужащая Юлия Литвиненко участвует в передаче продуктов питания, которые поставляются по линии ВСУ, для последующей реализации через торговую точку.

Ранее пленный боец 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ Богдан Крысак пожаловался на канадский сухпаек. По его словам, в нем нечего есть, поскольку содержит одни сладости.

    Последние новости

    «Они не хотели, и я сказал: "Пока, пока!"» Трамп распрощался с НАТО. Что стало причиной разрыва?

    Россиянка описала роды в Бразилии словами «никто такого обращения в РФ не видел»

    Скандальная порнозвезда переспала с 10 тысячами мужчин за 48 часов

    Бойцы ФСБ ликвидировали диверсантов ВСУ в ДНР

    В российском регионе при атаке дрона погибли двое взрослых и ребенок

    Объявлено о крайне тяжелом состоянии российской учительницы после нападения подростка

    Иран предложил США план завершения войны

    Солдаты ВСУ получили просроченную тушенку

    Онколог назвал наиболее уязвимую перед раком группу людей

    Раскрыты детали налета ВСУ на регионы России после предложения Зеленского о перемирии

    Все новости
