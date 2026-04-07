РИА Новости: Бойцы ВСУ получают просроченную тушенку из-за коррупции

Штурмовые подразделения 1-й отдельной танковой механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) получают просроченную тушенку перед отправкой на позиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Он отметил, что просроченные консервы собирают тыловики 1-й ОТМБр. Как пояснил собеседник агентства, это происходит из-за коррупционных схем на Украине. Он также добавил, что военнослужащая Юлия Литвиненко участвует в передаче продуктов питания, которые поставляются по линии ВСУ, для последующей реализации через торговую точку.

Ранее пленный боец 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ Богдан Крысак пожаловался на канадский сухпаек. По его словам, в нем нечего есть, поскольку содержит одни сладости.