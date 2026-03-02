Реклама

Пленный боец ВСУ пожаловался на канадский сухпаек

РИА Новости: Пленный боец ВСУ заявил, что в канадском сухпайке нечего есть
Марина Совина
Фото: Chris Radburn / Reuters

Пленный боец 425-го штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Крысак заявил, что в канадских сухпайках нечего есть. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, провизию предоставляют раз в пять дней, однако канадский сухпаек содержит одни сладости. Собеседник агентства отметил, что перед сдачей в плен он просидел 20 дней на таком питании.

Ранее в храме Дмитрия Солунского в Казачьей Локне в Курской области нашли шведский сухпаек ВСУ, который находился на оставленной украинскими военными позиции. На упаковке указывалось, что сухпаек содержит малиновую кашу, чили кон карне, пасту с перечным стейком и лапшу с мясным вкусом.

