В храме Казачьей Локни в Курской области нашли упаковку шведских сухпайков ВСУ

В храме Дмитрия Солунского в Казачьей Локне в Курской области нашли шведский сухпаек Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находился на оставленной украинскими военными позиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Упаковку от шведского сухпайка нашли у алтаря, датой его производства было указано 5 июля 2024 года. На упаковке указывалось, что сухпаек содержит малиновую кашу, чили кон карне, пасту с перечным стейком и лапшу с мясным вкусом.

Там же нашли и украинский сухпаек, включающий в себя три вида мясных консервов, галеты, чай, кофе, сахар и мед. Храм, как уточняется, в период оккупации ВСУ курского приграничья использовался для сборки, обслуживания и запуска беспилотников.

Ранее сообщалось, что икона Богоматери замироточила в оскверненном бойцами ВСУ храме Иоанна Предтечи в селе Махновка Курской области. Украинские военные устраивали отхожее место в алтаре, иконостас был прострелен, иконам были нанесены повреждения.