Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:30, 18 сентября 2025Россия

В храме российского региона нашли упаковку шведских сухпайков ВСУ

В храме Казачьей Локни в Курской области нашли упаковку шведских сухпайков ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В храме Дмитрия Солунского в Казачьей Локне в Курской области нашли шведский сухпаек Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находился на оставленной украинскими военными позиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Упаковку от шведского сухпайка нашли у алтаря, датой его производства было указано 5 июля 2024 года. На упаковке указывалось, что сухпаек содержит малиновую кашу, чили кон карне, пасту с перечным стейком и лапшу с мясным вкусом.

Там же нашли и украинский сухпаек, включающий в себя три вида мясных консервов, галеты, чай, кофе, сахар и мед. Храм, как уточняется, в период оккупации ВСУ курского приграничья использовался для сборки, обслуживания и запуска беспилотников.

Ранее сообщалось, что икона Богоматери замироточила в оскверненном бойцами ВСУ храме Иоанна Предтечи в селе Махновка Курской области. Украинские военные устраивали отхожее место в алтаре, иконостас был прострелен, иконам были нанесены повреждения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две девушки и переодетый в старушку украинский диверсант. ФСБ предотвратила попытку покушения на главу оборонного предприятия РФ

    56-летняя супермодель снялась в нижнем белье для журнала

    Россиянин описал валюту в стране Центральной Америки словами «привет от XVI века»

    Спрос на автомобили из-за рубежа в России взлетел

    В Кремле назвали месяц проведения прямой линии Путина

    Погоду в Москве в выходные определит атлантический циклон

    Жилые дома оказались повреждены в российском регионе после удара ВСУ

    Россиянам рассказали о правильном формировании финансовой подушки

    Россияне стали интересоваться ипотекой на несколько месяцев

    Европа столкнулась с большой проблемой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости