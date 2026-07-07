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01:27, 7 июля 2026Бывший СССР

Зеленский обрушился на Европу с обвинениями после удара ВС России по Киеву

Зеленский обвинил Европу в халатности после удара ВС России по Киеву
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Европу в халатности и заявил, что страны Североатлантического альянса должны делиться с постсоветской страной технологиями по производству ракет. Об этом украинский лидер заявил в интервью Financial Times после удара Вооруженных сил (ВС) России по Киеву.

«Европа должна перестать проявлять халатность (...) Она должна делиться технологиями и промышленными возможностями с другими странами, потому что Patriot никогда не будет достаточно для всех», — обрушился с обвинениями Зеленский.

Ранее в Минобороны России сообщили о нанесении массированного удара возмездия по Украине. В оборонном ведомстве указали, что целями стали объекты ВПК и ТЭК в Киеве и аэродромы в других украинских регионах.

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