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Украина атаковала ракетами из HIMARS Ирмино в ЛНР

В ЛНР сообщили о запуске ВСУ двух ракет из РСЗО HIMARS по городу Ирмино

Фото: Cpl. Brendan Mullin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины атаковали город Ирмино в Луганской народной республике (ЛНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

Там уточняется, что атака зафиксирована в 5:30 утра по местному времени (совпадает с московским) с направления населенного пункта Артемовск.

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Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении пусковых ракетных установок HIMARS производства США. По данным ведомства, их ликвидировали в районе населенного пункта Малотарановка в Донецкой народной республике.

На Украине, в свою очередь, заявили, что российская сторона не уничтожала американские установки. Заместитель украинского министра обороны Анна Маляр назвала указанные сведения «русским фейком» и попыткой выдать желаемое за действительное.

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Анастасия Шейкина
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