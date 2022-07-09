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Минобороны отчиталось об уничтожении ангара с американскими гаубицами М777

Минобороны заявило об уничтожении ангара с гаубицами М777 из США в районе Часова Яра

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Российские войска высокоточным оружием уничтожили ангар, в котором находились гаубицы М777, поставленные из США на Украину. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что ангар располагался в районе населенного пункта Часов Яр. В ангаре находились более 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые, по данным ведомства, обстреливали жилые кварталы Донецка.

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Оборонное ведомство также отчиталось об ударах по позициям артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады — она находилась в районе Соледара. В результате удалось уничтожить более 30 процентов бойцов ВСУ, также была выведена из строя большая часть артиллерийских орудий.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении пусковых установок HIMARS производства США. По данным ведомства, их ликвидировали в районе населенного пункта Малотарановка в Донецкой народной республике.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основой задачей защиту жителей Донбасса. 7 июля глава государства предупредил, что западные и украинские лидеры выступают с заявлениями о возможности победить Россию на поле боя, однако Москва еще на показала весь свой потенциал.

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Анастасия Шейкина
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