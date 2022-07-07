Путин предупредил Запад о потенциале российской армии на Украине

Президент России Путин о боевых действиях на Украине: мы всерьез еще ничего не начинали

Западные и украинские лидеры выступают с заявлениями о возможности победить Россию на поле боя, однако Москва еще на показала весь свой потенциал. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Желание Запада воевать с нами до последнего украинца — это трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез еще ничего не начинали», — предупредил глава государства.

Также российский президент подтвердил готовность Москвы к мирным переговорам. Однако Путин предупредил, что те, кто отказываются от них или пытаются им помешать, должны знать, «что чем позже они начнутся, тем сложнее будет с нами договариваться».