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Путин оценил договороспособность России по Украине

Президент Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам по ситуации на Украине

Фото: Global Look Press

Москва открыта к мирным переговорам по поводу ситуации на Украине, однако не стоит затягивать этот процесс. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Россия не отказывается от мирных переговоров по украинскому вопросу. Но те, кто отказывается, должны знать, что чем позже они начнутся, тем сложнее будет с нами договариваться», — оценил ситуацию глава государства.

Еще в конце мая во время телефонных переговоров Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем западные политики призвали Москву завершить российскую военную спецоперацию дипломатическим путем. В Берлине и Париже уверены, что Путину необходимо сесть за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Кремле сообщили, что готовы к диалогу, но он заморожен по инициативе Киева.

Зеленский не раз подтверждал свою готовность к мирным переговорам с Путиным. 7 июня он заявил, что тупиковая ситуация в конфликте с Россией — это «не вариант». Любая война, отметил Зеленский, должна заканчиваться за столом переговоров.

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Варвара Кошечкина
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