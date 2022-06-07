Зеленский подтвердил готовность к мирным переговорам с Путиным

Президент Украины Зеленский вновь заявил о готовности к мирным переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к мирным переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета Financial Times.

Как отмечают в издании, Зеленский заявил, что «победа должна быть достигнута на поле боя», но при этом он готов к мирным переговорам с Путиным.

Он также подчеркнул, что тупиковая ситуация в конфликте с Россией — это «не вариант». Любая война, отметил Зеленский, должна заканчиваться за столом переговоров.

Президент Украины заявил, что увидел попытки западных стран выяснить условия прекращения огня без участия Украины. «Нам нужен постоянный интерес со стороны Запада, западная поддержка суверенитета Украины. За спиной Украины никогда не может быть переговоров», — сказал Зеленский.

Ранее лидер республики признал превосходство Москвы перед Киевом в техническом оснащении, из-за которого страна «не способна наступать». Он в очередной раз обратился к западным странам с призывом нарастить поставки оружия Киеву.