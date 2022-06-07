Зеленский признал превосходство Москвы в техническом оснащении

Зеленский признал невозможность наступления Украины из-за превосходства России в технике

Украинский лидер Владимир Зеленский признал превосходство Москвы перед Киевом в техническом оснащении, из-за которого страна «не способна наступать», пишет Financial Times.

«Мы уступаем в плане техники, поэтому мы не способны наступать. Мы потерпим больше потерь, а люди являются моим приоритетом», — сказал он во время видеоконференции, организованной изданием.

Глава государства вновь обратился к западным странам с призывом нарастить поставки оружия Киеву, а также раскритиковал их за недостаточно жесткую, по его мнению, позицию в отношении России. По словам Зеленского, они поддерживают Украину, однако в то же время оценивают меры по ослаблению санкций. Кроме того, указал украинский лидер, санкционная политика Запада «так по-настоящему и не повлияла на позицию России».

Ранее Зеленский посетовал на то, что Киев склоняют к невыгодным соглашениям с Москвой. По его словам, в мире нарастает усталость из-за ситуации в республике, в результате чего Украину подталкивают к невыгодным для нее договоренностям с российской стороной.