Зеленский посетовал на подталкивание Украины к невыгодным соглашениям с Россией

Президент Зеленский заявил, что Украину подталкивают к невыгодным соглашениям с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что Киев склоняют к невыгодным соглашениям с Москвой. Об этом он заявил на встрече с журналистами, передает ТАСС.

По его словам, в мире нарастает усталость из-за ситуации в республике, в результате чего Украину подталкивают к невыгодным для нее договоренностям с российской стороной.

«Всем хочется нас немножечко толкать к какому-то результату, точно невыгодному для нас, а выгодному для тех или иных сторон, у которых есть свои интересы. Интересы опять-таки разные: как финансовые, так и политические», — пояснил украинский лидер.

Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер уличил Зеленского в наличии психических проблем. По его мнению, в своих обращениях президент Украины выступает с позиции требований и угроз к тем, от кого он ожидает поддержки. Кевер рекомендовал главе республики сменить свою риторику, чтобы не лишиться помощи союзников.