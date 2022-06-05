Спикер парламента Венгрии Кевер заявил о проблемах с психикой у главы Украины Зеленского

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер уличил президента Украины Владимира Зеленского в наличии психических проблем. Об этом политик сообщил в интервью HirTV.

Он объяснил, что действия Зеленского на посту главы государства, переживающего военное противостояние с Россией, выглядят странно. Кевер заявил, что украинский лидер в своих обращениях выступает с позиции требований и угроз к тем, от кого он ожидает поддержки. По его словам, президенту стоит сменить свою риторику, чтобы не лишиться помощи союзников.

Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема, и я не знаю, что с этим можно сделать Ласло Кевер спикер венгерского парламента

Политика украинских властей

Чешский обозреватель Либор Дворжак назвал хамством ответ советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича западным партнерам, призвавшим к дипломатическому регулированию ситуации. Он отметил, что на призывы достичь мира с Россией как можно скорее Киев ответил однозначным отказом, который, ко всему прочему, звучал весьма грубо из уст Арестовича.

Политолог Владимир Корнилов рассказал, что киевские власти, а в частности президента Владимира Зеленского, не волнует судьба собственного народа, поскольку они позволяют ВСУ применять полученные от Запада вооружения для убийства мирных жителей тех территорий, которые они до сих пор считают своими. Также он указал на намеренное замалчивание западными СМИ данной темы, чтобы оградить мировое сообщество от информации о том, что поставляемое Украине вооружение на самом деле используется для уничтожения гражданского населения.

Также свое недовольство политикой Зеленского высказала внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека, которая обратилась к нему из-за расизма на Украине и отметила, что в начале военной спецоперации России в стране появились сообщения о возмутительном отношении к ряду меньшинств на расовой почве.

Неготовность к переговорам

В США призвали оказать серьезное давление на украинского лидера и его правительство, чтобы убедить Киев принять условия России по прекращению боевых действий. По мнению автора American Thinker Фрэнка Ховарда, Вашингтон должен согласиться с тем, что Украина останется нейтральной в геополитическом конфликте между Западом и Россией.

Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО необходимо понять беспокойство России и ее оборонные интересы. В долгосрочной перспективе США следует поощрять нормальные экономические отношения с Россией и не продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она более тесно сотрудничала с Китаем Фрэнк Ховард автор American Thinker

Помимо этого с призывом к Киеву начать переговоры с Россией как можно скорее выступил бывший заместитель командующего Европейского командования ВС США генерал-лейтенант Стивен Твитти. Он намекнул на то, что та ситуация, которая наблюдается в последнее время, складывается явно не в пользу Украины, а со временем ее позиции на переговорах будут лишь ухудшаться.

Эксперт, занимавшийся вопросами НАТО и контроля над вооружениями в Госдепартаменте при 40-м президенте США Рональде Рейгане, Хью Де Сантис считает, что подталкиванием Киева к диалогу с Москвой должна заняться НАТО. По его словам, встав на защиту Украины, Соединенные Штаты и их союзники должны убедить Киев положить конец конфликту, в том числе путем введения ограничений на дальнейшую военную помощь в качестве рычага давления.

Нежелание Украины садиться за стол переговоров с Москвой объяснил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что страны Запада еще в марте запретили Киеву вести мирные переговоры с Москвой и используют Украину в качестве инструмента для сдерживания России.