В Чехии рассказали о хамстве со стороны офиса Зеленского

Обозреватель iROZHLAS Дворжак назвал хамством ответ Арестовича на призывы Европы о мире

Чешский обозреватель Либор Дворжак назвал хамством ответ советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича западным партнерам, призвавшим к дипломатическому регулированию ситуации. Своим мнением он поделился в колонке для iROZHLAS.

«Киев уже ответил на призывы как можно скорее примириться с Россией отказом. Его жесткий ответ устами советника президента Арестовича звучал даже по-хамски», — написал журналист.

Он также отметил, что перспектива продолжительного конфликта на востоке Европы стала причиной разногласий среди общественности. Так, в Евросоюзе до сих пор не пришли к единому мнению о необходимости поддерживать агрессивные устремления Украины, утверждает Дворжак.

Публицист также отметил, что в ответ на предложения европейцев пойти по дипломатическому пути, Украина потребовала от ЕС и США ввести новые антироссийские санкции и ускорить поставки тяжелых вооружений.

Ранее Арестович сообщил, что украинские власти устроят США образцово-показательную истерику, если Вашингтон откажется передать Киеву РСЗО. В ответ на решение президента США Джо Байдена отказать Украине в поставках ракет, которые способны достичь России, Арестович ответил: «Но нам и 70 километров с головой хватит».