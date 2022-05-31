Арестович пригрозил США истерикой при отказе дать Украине РСЗО

Советник Зеленского Арестович пригрозил США истерикой при отказе передать Украине РСЗО

Украинские власти устроят США образцово-показательную истерику, если Вашингтон откажется передать Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО). С такой угрозой выступил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович, пишет ТАСС.

«Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и мы поймем, поставляют их или нет», — заявил он.

В ответ на решение президента США Джо Байдена отказать Украине в поставках ракет, которые способны достичь России, Арестович ответил: «Но нам и 70 километров с головой хватит».