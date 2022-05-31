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Арестович пригрозил США истерикой при отказе дать Украине РСЗО

Советник Зеленского Арестович пригрозил США истерикой при отказе передать Украине РСЗО
Алексей Арестович

Алексей Арестович. Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украинские власти устроят США образцово-показательную истерику, если Вашингтон откажется передать Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО). С такой угрозой выступил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович, пишет ТАСС.

«Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и мы поймем, поставляют их или нет», — заявил он.

В ответ на решение президента США Джо Байдена отказать Украине в поставках ракет, которые способны достичь России, Арестович ответил: «Но нам и 70 километров с головой хватит».

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Варвара Кошечкина
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