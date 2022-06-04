Внучка Манделы обратилась к Зеленскому из-за расизма на Украине

Внучка Манделы призвала Зеленского быть человнч для достижения мира

Внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека рассказала, как следует действовать президенту Украины Владимиру Зеленскому для мирного урегулирования кризиса в стране. Об этом она написала в статье для журнала Newsweek.

Мандела обратилась к Зеленскому из-за расизма на Украине и отметила, что в начале спецоперации России на Украине появились сообщения о возмутительном отношении к ряду меньшинств на расовой почве. Она призвала лидера страны следовать принципам человечности для достижения мира.

«Тысячи темнокожих студентов лишили всяких прав и заперли на Украине. И хотя украинское правительство приняло меры относительно обращения с этими меньшинствами на границе, боевые действия показали, что к "цветным" беженцам, к сожалению, на Украине относятся совсем не так, как к людям европейского происхождения», — подчеркнула Ндилека Мандела.

Автор статьи отметила, что двойные стандарты рискуют подорвать формирование «глобальных моральных коалиций», которые в период конфликта образуются не только внутри, но и извне. Так произошло в ЮАР, которую вывело из состояния раскола. «Процветающая и демократическая Южная Африка отвечает интересам всех», подчеркнула внучка Манделы.

«Для разрешения украинско-российского кризиса Зеленский должен осознать, что моральный авторитет во время конфликта предполагает следование не одной цели или интересам одного человека, он должен руководствоваться принципами человечности», — заключила публицистка.