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Внучка Манделы обратилась к Зеленскому из-за расизма на Украине

Внучка Манделы призвала Зеленского быть человнч для достижения мира
Ндилека Мандела

Ндилека Мандела. Фото: Reuters

Внучка бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Ндилека рассказала, как следует действовать президенту Украины Владимиру Зеленскому для мирного урегулирования кризиса в стране. Об этом она написала в статье для журнала Newsweek.

Мандела обратилась к Зеленскому из-за расизма на Украине и отметила, что в начале спецоперации России на Украине появились сообщения о возмутительном отношении к ряду меньшинств на расовой почве. Она призвала лидера страны следовать принципам человечности для достижения мира.

«Тысячи темнокожих студентов лишили всяких прав и заперли на Украине. И хотя украинское правительство приняло меры относительно обращения с этими меньшинствами на границе, боевые действия показали, что к "цветным" беженцам, к сожалению, на Украине относятся совсем не так, как к людям европейского происхождения», — подчеркнула Ндилека Мандела.

Автор статьи отметила, что двойные стандарты рискуют подорвать формирование «глобальных моральных коалиций», которые в период конфликта образуются не только внутри, но и извне. Так произошло в ЮАР, которую вывело из состояния раскола. «Процветающая и демократическая Южная Африка отвечает интересам всех», подчеркнула внучка Манделы.

«Для разрешения украинско-российского кризиса Зеленский должен осознать, что моральный авторитет во время конфликта предполагает следование не одной цели или интересам одного человека, он должен руководствоваться принципами человечности», — заключила публицистка.

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Марина Совина
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