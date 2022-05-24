Зеленский назвал условие для переговоров с Путиным по Украине

Украинский президент Зеленский заявил, что готов встречаться только с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным только по вопросу прекращения конфликта, об этом он объявил во время видеосвязи в Украинском доме в Давосе, пишет ТАСС.

Условия Киева

По словам украинского президента, он не намерен вести переговоры с другими политиками и дипломатами из России. Он назвал еще одно условие встречи — на ней стороны должны обсудить прекращение специальной операции на Украине. По мнению Зеленского, «про другое не о чем говорить».

Организовать встречу на уровне президентов все труднее из-за того, что «есть какая-то линия, которую перейти уже сложно», подчеркнул он.

Я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из России, кроме как с президентом. И только в том случае, если вопрос на столе будет один — прекращение войны. Все. Про другое не о чем говорить Владимир Зеленский президент Украины

При этом ранее глава Украины отмечал, что ему не надо готовиться к встрече с российским коллегой, так как он может обсудить с ним любые вопросы. В марте он заявил, что «президента РФ нужно сажать за стол переговоров». Зеленский отмечал, что в Киеве и во всем мире это понимают. Политик назвал условием диалога с Москвой прекращение огня на украинской территории.

Это сложно из-за того, что есть какая-то линия, которую перейти уже сложно. Тем не менее мы должны пытаться закончить конфликт Владимир Зеленский президент Украины

Кроме того, Киев сообщил о готовности обменять пленных с Россией «хоть завтра», поскольку этот процесс нужно активизировать.

Условия Москвы

В мае официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия априори не отказывается от встречи Путина с Зеленским.

По его мнению, мероприятие должно быть тщательно подготовлено. Пресс-секретарь объяснил, что в Кремле признают Зеленского главой Украины. Отдельно Песков отметил, что Россия не имеет планов по его устранению.

Подготовка к этой встрече может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа, который должен быть потом финализирован уже на высшем уровне

Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Сам Путин подчеркивал, что возможность прямого контакта с Зеленским зависит, в частности, от результатов ведущихся переговоров.

Переговоры

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций состоялись во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский рассказал, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО.

Спецоперация

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля, о ее начале объявил Путин. Данная мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Кто бы не пытался помешать нам, а тем более, создать угрозы для нашей страны и народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались Владимир Путин президент России

Президент России пригрозил ответным ударом тем, кто попытается вмешаться в конфликт. По его словам, российские власти готовы к любому развитию событий и приняли все необходимые решения.

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