Врач предупредила о тяжелых последствиях привычки сдерживать чихание

Отоларинголог Жуйкова: Привычка сдерживать чихание может привести к травме легких

Привычка сдерживать чихание, закрывая нос и рот, может привести к травме, заявила отоларинголог Анна Жуйкова. О тяжелых последствиях этой кажущейся безобидной привычки она предупредила в беседе с «Газетой.Ru».

Врач объяснила, что во время чихания воздух выходит с большой скоростью, но если перекрыть дыхательные пути, то давление в носоглотке, ушах и околоносовых пазухах резко возрастает. По словам специалистки, это может вызвать боль и заложенность в ушах, временное ухудшение слуха, а также повреждение барабанной перепонки, носовое кровотечение или покраснение глаз из-за лопнувших капилляров.

«В большинстве случаев все заканчивается лишь неприятными ощущениями, однако иногда последствия могут быть более серьезными», — отметила Жуйкова. По ее словам, в медицинской литературе описаны случаи повреждения тканей глотки, попадания воздуха в мягкие ткани шеи и даже повреждения легких.

Чтобы исключить риск таких травм, врач посоветовала не подавлять этот рефлекс, а чихать в одноразовую салфетку или сгиб локтя. При появлении сильной боли в ухе, ухудшении слуха, выраженного кровотечения, головокружения или боли в шее как можно скорее обратиться к врачу, добавила Жуйкова.

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