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17:43, 16 июля 2026Спорт

Журова оценила стойкость МОК в отношении провокаций со стороны европейских стран

Журова заявила, что провокации европейских стран в отношении МОК не имеют под собой основы
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Депутат Госдумы Светлана Журова оценила стойкость Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении провокаций со стороны европейских стран. Ее слова приводит ТАСС.

«Вряд ли эти провокации могли чем-то грозить. Политическое давление запрещено по хартии МОК, поэтому в данном случае все эти призывы не имели под собой основы», — заявила Журова.

Ранее Эстония, Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания обратились к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием прекратить финансирование МОК и других спортивных организаций, отменяющих ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов. В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила о невозможности принятия подобных мер организацией.

7 июля МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России временно восстановлен в правах.

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