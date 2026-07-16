Задержание прятавшегося за шкафом квартирного вора в российском городе попало на видео

Росгвардия опубликовала видео задержания квартирного вора в Зеленограде

Задержание прятавшегося за шкафом квартирного вора в Зеленограде попало на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в ГУ Росгвардии по Москве.

На кадрах видно, как правоохранители заходят в квартиру и обследуют ее в поисках злоумышленника. Далее показан молодой человек, который лежит на полу рядом с кроватью в наручниках.

В ведомстве рассказали, что к ним обратилась хозяйка жилья. Женщина забыла закрыть окна в квартире и вернулась, однако с улицы заметила, что окна уже закрыты. Поднявшись на этаж, она обнаружила, что входная дверь также заперта изнутри. После этого владелица сразу же обратилась в правоохранительные органы.

В результате росгвардейцы зашли в квартиру вместе с хозяйкой, и их внимание сразу же привлекла запертая дверь в спальню. Именно там и обнаружили скрывавшегося за шкафом 19-летнего уроженца Московской области. Установлено, что он вскрыл два сейфа и похитил более 300 тысяч рублей в иностранной валюте, а также ювелирные украшения.

Ранее в индийском штате Мадхья-Прадеш жители деревни поймали преступника, который обворовал пожилую женщину, и поставили ему клеймо раскаленной проволокой.