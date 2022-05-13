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Кремль ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского

Песков заявил, что Россия априори не отказывается от встречи Путина с Зеленским

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Россия априори не отказывается от встречи президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова в пятницу, 13 мая, приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь президента отметил, что такая встреча должна быть подготовлена. «И подготовка к этой встрече может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа, который должен быть потом финализирован уже на высшем уровне», — сообщил Песков.

Ранее сам Путин подчеркивал, что возможность прямого контакта с Зеленским зависит, в частности, от результатов ведущихся переговоров.

В конце апреля политолог Константин Калачев высказывал предположение, что переговорной площадкой для лидеров двух стран может стать саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в ноябре 2022 года на острове Бали в Индонезии.

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Евгения Куликова
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