Названа площадка для вероятной встречи Путина и Зеленского

Политолог Калачев назвал саммит G20 возможной площадкой переговоров Путина и Зеленского

Саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в ноябре 2022 года на острове Бали в Индонезии, может стать переговорной площадкой для президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом в беседе с News.ru заявил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.

Политолог отметил, что Индонезия самостоятельная и суверенная страна, которая относится к числу демократических и свободных государств, дорожащих репутацией, поэтому было бы неправильно искать какое-то влияние со стороны Запада, желающего подобным образом подтолкнуть переговорный процесс с Зеленским. Калачев напомнил, что на Индонезию оказывалось давление, чтобы Путина не приглашали на саммит G20. Однако, считает он, «есть определенный консенсус», что сейчас необходима площадка для переговоров, где встреча российского и украинского лидеров выглядела бы «как случайная и ни к чему не обязывающая, чтобы посмотреть, что из этого выйдет».

Калачев подчеркнул, что Индонезия заинтересована в переговорах Путина и Зеленского, поскольку хочет сохранить конструктивные отношения с Западом и США, а также усилить свое влияние, выступив в роли миротворческой площадки.

«Но главный вопрос в другом — заинтересованы ли в этом Путин и Зеленский? Что касается всех остальных, то они считают, скорее всего, что чем быстрее этот конфликт закончится, тем лучше. И встреча в Индонезии могла бы это ускорить», — заключил политолог.

В 2022 году саммит «Большой двадцатки» должен состояться на острове Бали. Помимо Путина, на мероприятие президент Индонезии Джоко Видодо пригласил Зеленского. Украина не входит в состав «Большой двадцатки», однако в Европе сообщали, что будут добиваться ее участия вместо России.

В Кремле заявили, что Россия будет готовиться к участию в саммите «Большой двадцатки». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что говорить о непосредственном участии страны в мероприятии пока еще рано.