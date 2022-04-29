Кремль прокомментировал приглашение Путина на саммит «Большой двадцатки»

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Россия будет готовиться к участию в саммите G20

О возможности участия российского президента Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» говорить рано, однако Москва будет готовиться к мероприятию. Так приглашение Путина на саммит G20 прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Пресс-секретарь президента рассказал, что во вчерашнем разговоре с индонезийским коллегой Джоко Видодо Путин обсудил предстоящий саммит. Разговор двух лидеров Песков назвал «весьма позитивным». Российский президент заверил, что Москва поспособствует успешному председательству Джакарты.

«Россия будет готовиться к этому саммиту. Пока преждевременно говорить о каких-то других модальностях участия», — отметил Песков.

В 2022 году саммит «Большой двадцатки» должен состояться на острове Бали. Помимо Путина на мероприятие Видодо пригласил президента Украины Владимира Зеленского. Украина не входит в состав «Большой двадцатки», однако в Европе сообщали, что будут добиваться ее участия вместо России.