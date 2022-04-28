Путин обсудил работу G20 с президентом Индонезии

Президент России Путин по телефону обсудил работу G20 с главой Индонезии Видодо

Президент России Владимир Путин созвонился с индонезийским коллегой Джоко Видодо и обсудил с ним различные аспекты работы саммита Большой двадцатки (G20). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также лидеры стран рассмотрели вопросы российско-индонезийского взаимодействия. Кроме того, по просьбе Видодо Путин изложил российские оценки ситуации на Украине в рамках спецоперации.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Индонезии. В заключение лидеры условились о дальнейших контактах.

27 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил приглашение от Видодо посетить саммит Большой двадцатки, который в 2022 году должен состояться на острове Бали.

Украина не входит в состав Большой двадцатки, однако в Европе сообщали, что будут добиваться ее участия вместо России. При этом индонезийская сторона уже направила соответствующее приглашение Путину и о его отмене не сообщала.