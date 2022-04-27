Зеленский заявил о приглашении на саммит G20 в Индонезию

Владимир Зеленский заявил, что президент Индонезии пригласил его на саммит G20

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил приглашение от индонезийского коллеги Джоко Видодо посетить саммит «Большой двадцатки» (G20), который в 2022 году должен состояться на острове Бали. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, переговоры на этот счет он провел с индонезийским лидером 27 апреля.

«Поблагодарил [Видодо] за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности за четкую позицию в ООН. Обсудили вопросы продовольственной безопасности», — сказал Зеленский.

Украина не входит в состав «Большой двадцатки», однако ряд европейских политиков сообщал, что будет добиваться ее участия в саммите 15-16 ноября вместо России. При этом индонезийская сторона уже направила соответствующее приглашение президенту РФ Владимиру Путину и об его отмене не сообщала.