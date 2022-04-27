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Зеленский заявил о приглашении на саммит G20 в Индонезию

Владимир Зеленский заявил, что президент Индонезии пригласил его на саммит G20
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил приглашение от индонезийского коллеги Джоко Видодо посетить саммит «Большой двадцатки» (G20), который в 2022 году должен состояться на острове Бали. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, переговоры на этот счет он провел с индонезийским лидером 27 апреля.

«Поблагодарил [Видодо] за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности за четкую позицию в ООН. Обсудили вопросы продовольственной безопасности», — сказал Зеленский.

Украина не входит в состав «Большой двадцатки», однако ряд европейских политиков сообщал, что будет добиваться ее участия в саммите 15-16 ноября вместо России. При этом индонезийская сторона уже направила соответствующее приглашение президенту РФ Владимиру Путину и об его отмене не сообщала.

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Алевтина Запольская
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