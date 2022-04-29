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Зеленского пригласили на саммит «Большой двадцатки»

Президент Индонезии Видодо заявил, что Зеленский и Путин приглашены на саммит G20

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит «Большой двадцатки», который состоится на острове Бали в ноябре 2022 года. Об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо, передает РИА Новости.

Ранее Зеленский сообщил, что провел переговоры с Видодо и поблагодарил его за приглашение.

Также стало известно, что на саммит G20 был приглашен президент России Владимир Путин. Как сообщает Кремль, российский лидер по телефону обсудил с Видодо вопросы российско-индонезийского взаимодействия и различные аспекты работы саммита «Большой двадцатки».

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павла Фельдмана, вероятность встречи глав двух государств крайне низка. «У Путина и Зеленского уже имеется негативный опыт общения в "Нормандском формате". Вряд ли они захотят его повторить», — отметил политолог.

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Алевтина Запольская
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