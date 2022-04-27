Оценена вероятность встречи президентов России и Украины на саммите G20

Политолог Фельдман назвал встречу лидеров России и Украины самым ожидаемым событием G20

Предполагаемую встречу президентов России и Украины можно назвать самым ожидаемым событием на саммите G20, однако, скорее всего, она не состоится, оценил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман. Так он прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о получении приглашения на саммит от президента Индонезии. О том, какова вероятность российско-украинской встречи, политолог рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Главная тема саммита G20

27 апреля появилась информация, что Зеленский получил приглашение от индонезийского коллеги Джоко Видодо посетить саммит «Большой двадцатки» (G20). Встреча глав государств пройдет в ноябре 2022 года на острове Бали.

«Неизвестно, что будет к тому времени с украинской государственностью, останется ли Зеленский на своем посту, решится ли он покинуть Киев для длительной зарубежной поездки. Индонезия, как принимающая сторона, хочет выступить в роли миротворца и подарить участникам конфликта взаимоприемлемый повод для проведения переговоров на высшем уровне», — считает Фельдман.

Сам факт приглашения Зеленского на встречу лидеров «Большой двадцатки» никого удивлять не должен Павел Фельдман Политолог

По словам политолога, главной темой саммита станут отношения между Россией и Украиной, а обсуждать их необходимо при участии обеих сторон конфликта. Однако вероятность самой встречи крайне низка.

«У [президента России Владимира] Путина и Зеленского уже имеется негативный опыт общения в "Нормандском формате". Вряд ли они захотят его повторить. Кроме того, в последние время все более очевидным становится кризис международных диалоговых площадок», — поделился своим мнением Фельдман.

Предполагаемая встреча президентов России и Украины является главным «информационным блюдом» грядущего саммита. Однако она, скорее всего, не состоится Павел Фельдман Политолог

Нецелесообразная поездка

При этом политолог не отрицает, что российское руководство может счесть всю поездку на G20 нецелесообразной. Причиной этому способен послужить состав саммита «Большой двадцатки» — из стран НАТО и азиатских союзников США. При этом обсудить политические вопросы со своими союзниками Путин сможет на другой встрече глав государств.

«Более плодотворно пообщаться с коллегами из Китая, Индии, Бразилии, ЮАР или Саудовской Аравии президент России сможет на саммите БРИКС, который пройдет в Пекине осенью 2022 года», — заключил Фельдман.

Ранее стало известно, что членство России в саммите «Большой двадцатки» остается незыблемым. Президент США Джо Байден призвал исключить Россию из G20, однако ряд стран, включая Китай, не поддержали его решение. Это делает исключение невозможным, поскольку необходимо единогласное решение всех участников.