Стало известно о трудностях с исключением России из G20

Associated Press: Россию трудно исключить из G20, несколько стран поддержат ее членство

Несмотря на спецоперацию на Украине, членство России в «Большой двадцатке» (G20) остается незыблемым, пишет Associated Press. Изданию стало известно о трудностях с исключением страны из Группы двадцати.

Несколько стран, включая Китай, Бразилию и Южную Африку, ясно дали понять, что поддержат членство России в «Большой двадцатке», отмечает AP. Для ее исключения нужен консенсус всех стран. Ранее генеральный директор МВФ Кристалина Георгиева не стала призывать к такому шагу.

Она отметила «необходимость сотрудничества» для решения глобальных проблем. Ранее президент США Джо Байден призвал исключить Россию из G20, но американская сторона не сказала, будет ли Байден бойкотировать саммит, если Россия примет в нем участие.

Ранее министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати подтвердила приглашение президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки». Его планируют провести на острове Бали 15-16 ноября.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен и председатель Центробанка ЕС Кристин Лагард покинули зал во время выступления главы Минфина России Антона Силуанова на встрече «Большой двадцатки» в Вашингтоне.