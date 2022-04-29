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Путин посетит саммит «Большой двадцатки»

Президент Индонезии Видодо заявил, что Путин планирует посетить саммит G20 в ноябре

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин планирует посетить саммит «Большой двадцатки» (G20), который состоится в ноябре этого года на острове Бали, заявил президент Индонезии Джоко Видодо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин обсудил с Видодо вопросы российско-индонезийского взаимодействия и различные аспекты работы саммита «Большой двадцатки». Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Индонезии. В заключение лидеры условились о дальнейших контактах.

27 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил приглашение от Видодо посетить саммит G2, который в 2022 году должен состояться на острове Бали.

Украина не входит в состав «Большой двадцатки», однако в Европе сообщали, что будут добиваться ее участия вместо России. При этом индонезийская сторона уже направила соответствующее приглашение Путину и о его отмене не сообщала.

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Дмитрий Сотак
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