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Путин назвал условия прямого контакта с Зеленским

Президент Путин поставил в зависимость от переговоров прямой контакт с Зеленским

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Возможность прямого контакта президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским зависит, в частности, от результатов ведущихся переговоров. Такое условие сам глава государства назвал во время беседы с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом 22 апреля сообщается на сайте Кремля.

По словам российского лидера, в настоящее время украинская сторона в переговорном процессе проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения.

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Уточняется также, что в рамках телефонного разговора Путин и Мишель подробно обсудили развитие ситуации на Украине. Представитель Евросовета проинформировал российского лидера о контактах с украинским руководством в ходе своей недавней поездки в Киев. Президент России, в свою очередь, изложил принципиальные оценки в связи со спецоперацией на Украине, которая началась 24 февраля.

21 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил об освобождении Мариуполя. После этого по соображениям гуманности был отдан приказ отменить штурм промышленной зоны завода «Азовсталь».

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Евгения Куликова
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