Шойгу заявил об освобождении Мариуполя

Глава Минобороны Шойгу доложил президенту Путину об освобождении Мариуполя

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь освобожден. Об этом в четверг, 21 апреля, он доложил президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

Министр также сообщил, что боевики в Мариуполе четыре раза прикрывались мирными жителями при отходе, выгоняя их из подвалов домов. По его словам, на момент окружения города численность группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с иностранными наемниками превышала 8 тысяч человек.

Глава государства в свою очередь назвал успехом завершение боевой работы по освобождению города и поручил представить участвовавших в ней российских военных к государственным наградам. Он также подтвердил, что всем сдавшимся в плен в Мариуполе гарантирована жизнь.

Ранее 21 апреля стало известно, что на территории больницы №4 в Мариуполе найдены тела 26 мирных граждан, погибших в результате обстрела со стороны бойцов националистического батальона «Азов».

О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам Владимир Путин пояснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).