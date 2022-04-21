На территории больницы в Мариуполе обнаружили тела 26 погибших от обстрела

В четвертой больнице Мариуполя нашли 26 убитых националистами «Азова» мирных жителей

На территории больницы №4 в Мариуполе найдены тела 26 мирных граждан, погибших в результате обстрела со стороны бойцов националистического батальона «Азов». Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В пресс-службе отметили, что оперативная группа экспертов ДНР в СЦКК совместно с представителями Следственного комитета РФ продолжают документировать последствия «вооруженной агрессии ВФУ по отношению к мирным жителям и гражданским объектам», находящимся в Мариуполе.

Продолжая осматривать территорию горбольницы №4, эксперты обнаружили тела 26 погибших гражданских лиц. Утверждается, что они стали жертвами обстрела со стороны «Азова».

В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что работы на объекте завершить не удалось, поскольку «противник открыл снайперский огонь со стороны промзоны металлургического комбината "Азовсталь", занятом нацбатальоном "Азов"», вынудив экспертов и присутствовавших на месте представителей российских СМИ прекратить работу и эвакуироваться в безопасное место.

17 апреля представительство ДНР в СЦКК заявило о десятках погибших из-за действий боевиков мирных жителей в больнице №4 Мариуполя. Как сообщил глава представительства генерал-майор Руслан Якубов, СЦКК совместно со Следственным комитетом России обследовали здание для фиксирования «преступлений украинского режима».