В ДНР заявили о десятках погибших мирных жителей в больнице Мариуполя

Представительство ДНР: в больнице Мариуполя из-за действий боевиков погибли десятки людей

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о десятках погибших из-за действий боевиков мирных жителей в больнице номер четыре Мариуполя. Как сообщил глава представительства генерал-майор Руслан Якубов, СЦКК совместно со Следственным комитетом России обследовали здание для фиксирования «преступлений украинского режима», передает РИА Новости.

«На данный момент мы уже зафиксировали более двадцати трупов, возможно, их будет больше — работы продолжаются. Работы очень много... Наша основная задача — собрать максимум доказательств, чтобы в дальнейшем возбуждать уголовные дела уполномоченными на это ведомствами», — указал военнослужащий.

Якубов добавил, что в настоящее время организована полевая работа военных экспертов СЦКК и российских следователей. Следственный комитет использовал квадрокоптер для обследования территории больницы. Из-за близости к передовой ведомство оповестило подразделения ДНР и российских военных, чтобы беспилотник не был сбит.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские бойцы из группы специального назначения освободили заложников, которые удерживались украинскими националистами в мечети в Мариуполе. Им удалось деблокировать здание мечети и уничтожить 29 боевиков, в числе которых оказались и наемники, прибывшие на Украину из других стран.

