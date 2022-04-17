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Минобороны сообщило об освобождении заложников из мечети в Мариуполе

Минобороны заявило об освобождении удерживавшихся в мечети заложников в Мариуполе

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские бойцы из группы специального назначения освободили заложников, которые удерживались украинскими националистами в мечети в Мариуполе. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, спецоперация была проведена в Приморском районе города после обращения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Российским спецназовцам удалось деблокировать здание мечети и уничтожить 29 боевиков, в числе которых оказались и наемники, прибывшие на Украину из других стран.

В результате все заложники были освобождены и перенаправлены в безопасное место. Как уточнили в российском военном ведомстве, освобожденные являются гражданами одной из стран СНГ.

16 апреля в Минобороны сообщили, что вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что остатки украинской группировки заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь».

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Варвара Кошечкина
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