В Минобороны сообщили о зачистке городской территории Мариуполя от ВСУ

В Минобороны сообщили, что городская территория Мариуполя полностью зачищена от ВСУ

Вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в городе больше не осталось боевиков «Азова» и иностранных наемников. Остатки украинской группировки, по его словам, заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь».

«Единственный их шанс спасти свои жизни — добровольно сложить оружие и сдаться», — сказал Конашенков.

