Стало известно о сбежавших с позиций в музее недалеко от «Азовстали» бойцах ВСУ

Житель Мариуполя сообщил о сбежавших с позиций в музее недалеко от «Азовстали» бойцах ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали со своих позиций в здании краеведческого музея неподалеку от завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом стало известно корреспонденту РИА Новости.

«Когда снаряд попал в музей и музей загорелся, "укропы" отсюда сбежали. Они здесь прятались», — сообщил местный житель Александр Николаевич, уточнив, что украинские военные сидели «тихо-спокойно», так как, возможно, у них там были склады.

Уточняется, что из-за боев и пожара здание музея оказалось сильно повреждено. Мариупольцы помогают пришедшему реставратору, передают спрятанные от уничтожения экспонаты.

Ранее советник главы правительства ДНР Ян Гагин рассказал, что под заводом «Азовсталь» в Мариуполе есть подземный город, который затрудняет его штурм.

15 апреля силы России и Донецкой народной республики (ДНР) предотвратили попытку прорыва колонны украинских военных на «Азовсталь». Отмечалось, что украинские военные время от времени пытаются вырваться из города или, наоборот, пробиться к заводу либо небольшими диверсионными группами, либо колоннами с техникой.

