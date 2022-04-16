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В ДНР рассказали о мешающем штурму завода «Азовсталь» подземном городе

Представитель ДНР Гагин: под заводом «Азовсталь» есть затрудняющий штурм подземный город

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Советник главы правительства ДНР Ян Гагин рассказал, что под заводом «Азовсталь» в Мариуполе есть подземный город, который затрудняет его штурм. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «Азовсталь» является огромным сооружением, большим заводом советской постройки, чью площадь можно соизмерять еще с одним Мариуполем, со своими коммуникациями и дорогами. Гагин отметил, что объект строился во времена СССР с учетом вероятности бомбежки, блокады и даже ядерного удара.

Помимо этого, советник главы ДНР заявил, что штурм серьезно осложняет наличие фактически еще одного города под Мариуполем, состоящего из подземных коммуникаций. Он добавил, что завод охраняют тысячи человек, обладающих полным арсеналом и парком бронетехники.

«Поэтому операция идет достаточно медленно, на первый взгляд, но, с другой стороны, надо понимать, что мы не можем рисковать живой силой, людьми. Поэтому постоянно идут артиллерийские дуэли на территории самого предприятия», — резюмировал он.

15 апреля стало известно, что в Мариуполе силы России и ДНР предотвратили попытку прорыва колонны украинских военных на «Азовсталь». Отмечалось, что украинские военные время от времени пытаются вырваться из города или, наоборот, пробиться к заводу либо небольшими диверсионными группами, либо колоннами с техникой. По словам военнослужащих ДНР, около 200 человек с техникой пытались пробиться к «Азовстали» по улице Итальянской. Дойти до завода у них не получилось — остановили российские военные и силы республики.

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Марина Совина
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