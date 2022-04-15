В Мариуполе предотвратили попытку прорыва украинских военных к «Азовстали»

В Мариуполе силы России и ДНР предотвратили прорыв украинской колонны к «Азовстали»

В Мариуполе силы России и Донецкой народной республики (ДНР) предотвратили попытку прорыва колонны украинских военных к заводу «Азовсталь». Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает корреспондент агентства, украинские военные время от времени пытаются вырваться из города или, наоборот, пробиться к заводу. Отмечается, что делают это они либо небольшими диверсионными группами, либо колоннами с техникой.

По словам военнослужащих ДНР, около 200 человек с техникой пытались пробиться к «Азовстали» по улице Итальянской. Дойти до завода у них не получилось — остановили российские военные и силы республики. Эта информация пока уточняется.

Ранее Минобороны России сообщило о зачистке от военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистов металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе. Российские военные совместно с бойцами ДНР взяли объект под полный контроль. Бои продолжаются в районе «Азовстали», где укрываются представители националистического полка «Азов».

Российская военная спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию страны.