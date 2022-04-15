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В Минобороны заявили о полной зачистке от ВСУ комбината имени Ильича в Мариуполе

Минобороны заявило о полной зачистке от военных ВСУ комбината имени Ильича в Мариуполе

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе полностью зачищен от военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По словам представителя ведомства, российские войска совместно с подразделениями народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) получили полный контроль над объектом.

Таким образом, основным местом сопротивления ВСУ в Мариуполе остается промышленная зона завода «Азовсталь».

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Бои в Мариуполе продолжаются с конца февраля. В начале апреля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о полной блокировке города. Ранее сообщалось, что в городе за сутки сложили оружие 1160 бойцов 36-ой бригады морской пехоты ВСУ.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Валерий Розенберг
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