В Минобороны рассказали об очередной группе сдавшихся в плен бойцов ВСУ

В Минобороны сообщили, что в плен сдались еще 134 солдата Вооруженных сил Украины

Очередная группа из 134 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам представителя Минобороны, из 134 сдавшихся в плен человек 14 оказались офицерами. Таким образом, по данными военного ведомства, за сутки сложили оружие 1160 украинских военных. Все они служили в 36-ой бригаде морской пехоты ВСУ.

В свою очередь, штаб территориальной обороны Донецкой народной республики ранее заявлял о 1350 украинских морпехах, которые сдались в плен.

Начальник Национального центра управления обороной генерал Мизинцев сообщал, что в России с украинскими пленными обращаются в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права. Они проживают в достойных условиях, хорошо питаются, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Бои в Мариуполе продолжаются с конца февраля. В начале апреля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о полной блокировке города. Основными очагами сопротивления украинских военных в Мариуполе он называл центр города, порт и «Азовсталь».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.