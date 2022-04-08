Российский генерал рассказал о сговоре международных организаций против страны

Генерал Мизинцев: международные организации однобоко освещают ситуацию на Украине

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что в настоящее время множество международных организаций стали совершенно однобоко освещать ситуацию на Украине, что по всем признакам похоже на сговор против нашей страны, сообщает РИА Новости.

«В очередной раз обращаем внимание на неприкрытую ангажированность и однобокость освещения событий на Украине со стороны международных организаций, а также СМИ так называемого "цивилизованного мира"», — заявил он.

Мизинцев подчеркнул, что, с одной стороны, никто в действительности не пытается разобраться в произошедшем в Буче, вместо этого раздувая истерию вокруг этой темы, а с другой — молчат о многочисленных зверствах украинских неонацистов по отношению к российским военным, о которых они рассказывают после освобождения из плена. «Все это свидетельствует об объективных признаках сговора против России», — отметил он.

При этом он отметил, что в России с украинскими пленными обращаются в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права. Они проживают в достойных условиях, хорошо питаются, им оказывается необходимая медицинская помощь, а также к ним ни в коем случае не применяется насилие или психологическое давление, пояснил генерал.

Ранее в Минобороны предупредили, что украинская армия подготовила провокацию с использованием химических веществ, которую планирует совершить в Авдеевке.