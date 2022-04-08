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Минобороны России предупредило о подготовке Украиной массового отравления

Минобороны России: Украина подготовила провокацию с массовым отравлением в Авдеевке

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинская армия подготовила провокацию с использованием химических веществ, которую планирует совершить в Авдеевке, пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.

«Подготовили бесчеловечную провокацию с массовым отравлением жителей прилегающих районов химическими веществами», — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, для этого неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе. Они хотят взорвать его при подходе к городу военных Донецкой народной республики (ДНР).

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Ранее представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков предупредил, что на Украине готовится крупная провокация спецслужб страны, в которой будут применяться отравляющие вещества. По его словам, провокация Службы безопасности Украины готовится в городе Первомайский Харьковской области. Там находится производственное объединение «Химпром», в котором сотрудники СБУ заминировали хранилище с находящимися там 120 тоннами хлора.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Москва ответила на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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