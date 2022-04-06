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Минобороны заявило о готовящейся провокации украинских спецслужб

Минобороны РФ заявило о готовящейся провокации СБУ с использованием отравляющих веществ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На Украине, по подтвержденной информации, готовится крупная провокация спецслужб страны, в которой будут применяться отравляющие вещества. Об этом в среду, 6 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, провокация Службы безопасности Украины (СБУ) готовится в городе Первомайский Харьковской области. Там находится производственное объединение «Химпром», в котором сотрудники СБУ заминировали хранилище с находящимися там 120 тоннами хлора.

«Данное хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей», — утверждает Конашенков.

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5 апреля представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские военные взорвали цистерны с химикатами в Рубежном. Он заявил, что в резервуаре находилась соляная кислота.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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