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В ДНР раскрыли число сдавшихся в плен украинских морпехов

Штаб теробороны ДНР заявил о 1350 сдавшихся в плен морских пехотинцах в Мариуполе

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Штаб территориальной обороны ДНР раскрыл число сдавшихся в плен украинских морпехов. Сообщение приводит в четверг, 4 апреля, РИА Новости.

«Наши воины продолжают брать в плен боевиков 36-й бригады ВФУ в Мариуполе. По состоянию на вечер 13 апреля, в плен сдались 1350 украинских морпехов», — говорится в сообщении.

13 апреля официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что в районе металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе сдались в плен и добровольно сложили оружие 1026 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в плен сдались военные 36-й бригады морской пехоты, среди них — 162 офицера.

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Марина Совина
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