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Минобороны заявило о более тысячи сдавшихся в плен в Мариуполе военных ВСУ

Минобороны сообщило, что в Мариуполе в плен сдались 1026 украинских морских пехотинцев

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В районе металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе сдались в плен и добровольно сложили оружие 1026 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в плен сдались военные 36-й бригады морской пехоты, среди них — 162 офицера. Это произошло «в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики».

Медицинская помощь потребовалась 150 морским пехотинцам. Впоследствии пострадавших доставили в городскую больницу Мариуполя.

Среди пленных — почти 50 женщин

Конашенков доложил, что в плен попали 47 женщин — официальный представитель Минобороны не сообщил их должностей и званий.

О женщинах-военных в плену у российской стороны ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский, который предложил обменять на украинских «хлопцев и девчат» захваченного главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука (в России пока не подтвердили информацию о его захвате).

В 2021 году число женщин в украинской армии составило около 31 тысячи человек.

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Ранее в сети появилось видео с допросом пленных

На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале «Говорит Москва», у военных спрашивают, были ли у них головные боли, головокружения или тошнота, морпехи отвечают отрицательно. Вероятно, это связано с обвинениями России в якобы применении химического оружия в Мариуполе.

Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс ранее заявил, что Россия может применить химическое оружие в связи с якобы неудачами специальной военной операции на Украине. Информацию о химоружии опроверг представитель Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин, в Кремле сообщения о российском химоружии назвали попыткой переключить внимание на фоне скандала с американскими лабораториями.

Бои в Мариуполе продолжаются с конца февраля. В начале апреля официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о полной блокировке города. Основными очагами сопротивления украинских военных в Мариуполе он называл центр города, порт и «Азовсталь».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Анастасия Шейкина
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